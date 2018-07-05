В Нанте из-за убийства водителя полицейским не утихают беспорядки

Не менее 11 человек задержаны во французском городе Нант. Это участники уличных беспорядков, которые продолжаются уже вторые сутки. Волнения спровоцировала гибель водителя, в которого выстрелил полицейский. Это произошло во время проверки документов. По версии полиции, 22-летний мужчина не согласился представить документы и пытался скрыться. По некоторым данным, водитель был в розыске. Сегодня Нант планирует посетить французский премьер Эдуар Филипп.