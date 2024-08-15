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В NASA не знают, как вернуть астронавтов на землю
Как вернуть застрявших астронавтов на Землю? Ответа у НАСА пока нет. Экипаж испытательной миссии в составе двух человек находится на МКС почти 70 дней - это почти в 10 раз превышает запланированное время. Причиной задержки стали технические проблемы с новой капсулой.
В НАСА обещают вскоре объявить дату возвращения астронавтов домой, но пока не знают, как это осуществить. Решение будет принято после завершения оценки неисправной двигательной системы наземными инженерами.
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