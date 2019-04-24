3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В НАСА сообщили о первой записи звука землетрясения на Марсе
Настоящее марсотрясение! В НАСА сообщили о первой записи звука землетрясения на Красной планете. Специальный аппарат марсианского посадочного модуля «Инсайт» зафиксировал слабый сейсмический сигнал 6 апреля.
На этой записи можно услышать три различных типа звуков: шум ветра, само сейсмическое событие и звук, производимый манипулятором с фотокамерой. Аудио пришлось ускорить в 60 раз, так как данные вибрации коры Марса не слышны человеческому уху. К слову, эти сигналы позволят ученым в будущем узнать новое о внутреннем строении планеты.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе