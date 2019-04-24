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В НАСА сообщили о первой записи звука землетрясения на Марсе

Настоящее марсотрясение! В НАСА сообщили о первой записи звука землетрясения на Красной планете. Специальный аппарат марсианского посадочного модуля «Инсайт» зафиксировал слабый сейсмический сигнал 6 апреля.

На этой записи можно услышать три различных типа звуков: шум ветра, само сейсмическое событие и звук, производимый манипулятором с фотокамерой. Аудио пришлось ускорить в 60 раз, так как данные вибрации коры Марса не слышны человеческому уху. К слову, эти сигналы позволят ученым в будущем узнать новое о внутреннем строении планеты.

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