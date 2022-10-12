В NASA сообщили об успехе миссии по перенаправлению астероида

Американский зонд DART (Double Asteroid Redirection Test - "Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида") успешно выполнил свою миссию по изменению траектории астероида Диморф в рамках эксперимента по защите Земли от потенциально опасных космических объектов, пишет ТАССсо ссылкой наглаву Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билла Нельсона.

"Сегодня NASA подтвердило, что DART успешно изменил траекторию астероида", - сообщил он 11 октября во время проведения пресс-конференции.

Согласно данным, полученным с телескопов с Земли, орбитальный виток Диморфа, который вращается вокруг более крупного астероида Дидим, сократился на 32 минуты, а также изменилось его положение относительно Дидима. "Это момент водораздела для планетарной защиты и для человечества", - резюмировал Нельсон.

Напомним, DART был запущен в ноябре 2021 года с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии при помощи ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. В конце сентября в NASA сообщили, что аппарат столкнулся с астероидом Диморф, который находится более чем в 11 млн км от Земли.