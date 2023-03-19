В НАТО наметился раскол

Как сообщает издание, альянс запланировал создать у границ с Россией боеспособные силы численностью до 300 тысяч человек. Но далеко не все страны НАТО готовы раскошелиться. При этом до конца весны министры обороны стран альянса должны придумать, как именно блок намерен защищать один миллиард своих граждан, особенно в условиях, когда сам Запад переживает далеко не лучшие времена.