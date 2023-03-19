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В НАТО наметился раскол
Нехватка боеприпасов у НАТО из-за поставок в Украину грозит военному блоку расколом, пишет Politico. Дело, как всегда, упирается в деньги.
Как сообщает издание, альянс запланировал создать у границ с Россией боеспособные силы численностью до 300 тысяч человек. Но далеко не все страны НАТО готовы раскошелиться. При этом до конца весны министры обороны стран альянса должны придумать, как именно блок намерен защищать один миллиард своих граждан, особенно в условиях, когда сам Запад переживает далеко не лучшие времена.
В США уже обанкротилось несколько крупных банков, а в Европе страдают от высоких цен на энергоносители, что тянет за собой море других проблем.
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