В НАТО не придумали, как вновь пообещать Украине членство в альянсе

НАТО продолжает подпитывать и без того накаленную ситуацию. Однако уже с некоторой осторожностью. Два дня остается до старта июльского саммита Блока в Вашингтоне, а члены альянса до сих пор не придумали формулировку, как в итоговом документе встречи в третий раз пообещать Украине членство, не называя конкретных сроков. Маловероятно, что этот вопрос будет решен до начала саммита. Ситуация обещает быть пикантной. Руководство альянса не раз обещало принять Киев в свои круги, но высказывания служили лишь политическим ходом для общественности. Реальные действия способны привести к полномасштабному конфликту или как минимум - эскалации. И формулировка очередного отказа Киеву нанесет НАТО ощутимый репутационный удар.

