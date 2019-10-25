В НАТО обсудили кризис на севере Сирии

В Брюсселе прошла первая встреча НАТО после начала военной операции Турции на северо-востоке Сирии. Эксперты говорят, что Альянс не может потерять стратегического союзника, предъявив ему обвинения. Как заявил генсек НАТО, нужно приложить усилия для поддержки политического процесса. Министр обороны ФРГ отстаивала свою идею создания под эгидой ООН международной защитной зоны на севере арабской республики. Напомним, в рамках соглашения, заключенного во вторник между Анкарой и Москвой, Турция согласилась ограничить свои военные действия в северной части Сирии.



