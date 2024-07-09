В НАТО произошел раскол из-за Украины

В НАТО нет консенсуса по вопросу приглашения Украины в альянс. Как заявил старший директор по делам Европы в Совете нацбезопасности Белого дома, среди 32 членов альянса произошел раскол. Но когда он разрешится, Белый дом хотел бы видеть Украину в том же качестве, что и Швецию с Финляндией, которые «годами проводили необходимые реформы, чтобы получить возможность как можно быстрее присоединиться».



Саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне стартует уже сегодня. До 11 июля страны военного блока намерены объявить о создании нового командования в Германии, которое будет координировать подготовку украинских военных и их оснащение.