В НАТО рассекретили места хранения ядерного оружия США

В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США. В апреле был обнародован доклад одного из членов комитета Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса. В нем по случайности оказались данные о расположении 150 единиц ядерного оружия Соединенных Штатов.



Скандальный материал был немедленно удален, но информация моментально стала достоянием общественности. Согласно докладу, американские бомбы находятся на базах Италии, Бельгии, Германии, Турции и Нидерландов.