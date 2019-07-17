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В НАТО рассекретили места хранения ядерного оружия США

В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США. В апреле был обнародован доклад одного из членов комитета Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса. В нем по случайности оказались данные о расположении 150 единиц ядерного оружия Соединенных Штатов.

Скандальный материал был немедленно удален, но информация моментально стала достоянием общественности. Согласно докладу, американские бомбы находятся на базах Италии, Бельгии, Германии, Турции и Нидерландов.

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