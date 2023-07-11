В НАТО согласовали план действий на случай некой гипотетической атаки со стороны России, преодолев даже блокировку со стороны Турции. Такими статьями западные пропагандисты сейчас подогревают информационный фон накануне саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Мероприятие стартует сегодня и продлится два дня. На встрече также будут согласованы планы по увеличению военного присутствия у границ России, усилению взаимодействия между командованием стран-участниц. Хотят проработать и повышение боевой готовности подразделений НАТО.