В НАТО создадут "военный Шенген"

НАТО готовится создать "военный Шенген" для беспрепятственного перемещения техники по Европе. О новой системе военных коридоров могут объявить в ближайшие месяцы - до июльского саммита в Вашингтоне. Об этом сообщает Times.

Как пишет издание, "серьезной головной болью" для НАТО является путаница в правилах. Она ограничивает обмен и транспортировку военной техники не только между государствами, но даже между регионами некоторых стран ЕС. Уточняется, что при трансграничных учениях нужно проделывать много бумажной работы, а в случае военного кризиса это станет огромной проблемой.