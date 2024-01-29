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В НАТО создадут "военный Шенген"
НАТО готовится создать "военный Шенген" для беспрепятственного перемещения техники по Европе. О новой системе военных коридоров могут объявить в ближайшие месяцы - до июльского саммита в Вашингтоне. Об этом сообщает Times.
Как пишет издание, "серьезной головной болью" для НАТО является путаница в правилах. Она ограничивает обмен и транспортировку военной техники не только между государствами, но даже между регионами некоторых стран ЕС. Уточняется, что при трансграничных учениях нужно проделывать много бумажной работы, а в случае военного кризиса это станет огромной проблемой.
Ранее Кремль назвал идею "военного Шенгена" нагнетанием напряженности в Европе.
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