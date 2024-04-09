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В Неаполе прошли антинатовские протесты

Антинатовские протесты прошли в Неаполе. Их полиция пыталась разогнать дубинками. По данным местных СМИ, от действий правоохранителей пострадали 8 человек, 2 ранили в голову.

Демонстрация вспыхнула рядом с театром Сан-Карло, где проходил концерт, посвященный 75-летию НАТО. Толпа скандировала: "НАТО, уходи из Италии!"

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