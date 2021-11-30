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В небе Литвы зафиксирована разведка ВВС США
В небе Литвы вновь побывал американский самолет. Судно боевого управления и целеуказания ВВС США провело очередную разведку. На этот раз особое внимание НАТО было приковано к красотам Калининградской области России. В полетах задействовали самолёт, который ранее уже выполнял аналогичные полеты у белорусских границ. Воздушное судно обладает широкими возможностями для сбора разведывательной информации, включая мониторинг передвижений военной техники.
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