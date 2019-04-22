В небе над Алгарве любитель острых ощущений передал партнеру банан на высоте 4 500 метров

Завтрак экстремалов. В небе над южным португальским регионом Алгарве любитель острых ощущений передал партнеру… банан. В вингсьют - костюм-крыло для трюков под облаками без парашюта - на этот раз был облачен Пар Сафстром. А на крыло желтого биплана, не суетясь, выходил Даниэль Оссио, который не так давно планировал рядом с легкомоторным самолетом на высоте 4 500 метров.