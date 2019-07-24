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В небе над Францией столкнулись два легкомоторных самолета, есть погибшие

ЧП в небе над Францией. В департаменте Альпы Верхнего Прованса столкнулись два легкомоторных самолета. Два человека погибли, один ранен. Оба воздушных судна зарегистрированы в Великобритании. В район происшествия направился спасательный вертолет, а также несколько машин скорой помощи, жандармы и пожарные. Причины инцидента выясняются.

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