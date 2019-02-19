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В небе над Индией потерпели крушение 2 самолета ВВС

ЧП в небе над Индией. Во время подготовки к авиасалону "Аэро Индия" потерпели крушение 2 самолета ВВС. Пилоты успели катапультироваться. Один из них от полученных травм скончался. Жертв на земле удалось избежать. На месте крушения работают пожарные и полицейские. Причины трагедии выясняются.

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