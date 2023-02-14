"Шаровая истерия" захватывает мир. В небе над китайским городом Цицикар заметили "связку неких быстро летящих объектов". Сотрудники метеобюро заявили, что пока не могут объяснить произошедшее. В свою очередь в канцелярии противовоздушной обороны города призвали не беспокоиться, отметив, что не получали никаких оповещений о проведении военных учений или тренировок. Интернет-пользователи предполагают, что это могут быть всего-навсего рекламные дроны. Ранее в МИД Китая заявили, что американские аэростаты за последний год более десяти раз незаконно пролетали в воздушном пространстве страны.