В небе над Колорадо взорвался метеорит

Жители Колорадо этой ночью наблюдали удивительное и одновременно пугающее явление - в небе над городом взорвался крупный метеорит. Происшествие попало на видео. Многие приняли яркую вспышку за падающий искусственный спутник, а то и вовсе самолет. Но местные специалисты успокоили - такие метеориты, или по-другому из-за своей яркости - болиды, на самом деле достаточно часто взрываются в атмосфере.