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В небе над Краснодаром появилась двойная радуга

Удивительное для зимы природное явление произошло в Краснодаре. После того, как прошла гроза с градом, в небе над городом появилась двойная радуга. Она продержалась всего несколько минут, однако местные жители успели насладиться ее красотой.

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