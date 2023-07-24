В небе над Крымом нейтрализовали 11 беспилотников

В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотных летательных аппаратов противника. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов, пишет БЕЛТА.

Как уточнил глава Крыма, в Джанкойском районе произошло попадание в склад боеприпасов. Не обошлось без последствий в жилом секторе: обломками беспилотника поврежден частный дом в Кировском районе.