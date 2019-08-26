В небе над Майоркой столкнулись вертолет и легкомоторный самолет

Погибли семь человек - среди них два ребенка. Инцидент произошел в районе города Инка, который находится в глубине испанского острова. Воздушные суда рухнули на дорогу, однако, по словам очевидцев, еще большей трагедии чудом удалось избежать. Ведь обломки упали совсем неподалеку от жилых домов. Еще до прибытия спецслужб местные жители попытались потушить пламя своими силами.