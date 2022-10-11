В небе над Японией пролетел яркий метеорит

Удивительно яркий метеорит зафиксирован в небе над Японией. По сообщениям очевидцев, небесное тело перемещалось со скоростью около 50 километров в секунду. Полет светящейся сферы был виден из разных точек страны. Перед исчезновением метеорит ярко вспыхнул. Информации о падении на поверхность Земли не поступало.