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В Небраске два авто въехали в толпу

ЧП в американском штате Небраска. Два автомобиля на скорости врезались друг в друга, а после въехали в толпу. В результате погибли два человека. Еще 20 получили ранения. Несколько госпитализированы в критическом состоянии. В Сети уже начали говорить о теракте. Однако полиция заявила, что никаких доказательств этой версии пока нет.

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