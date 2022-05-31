В Небраске два авто въехали в толпу

ЧП в американском штате Небраска. Два автомобиля на скорости врезались друг в друга, а после въехали в толпу. В результате погибли два человека. Еще 20 получили ранения. Несколько госпитализированы в критическом состоянии. В Сети уже начали говорить о теракте. Однако полиция заявила, что никаких доказательств этой версии пока нет.