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В некоторых городах Украины гуманитарная ситуация катастрофическая
В ряде украинских городов гуманитарная ситуация катастрофическая! Об этом сообщает российская сторона. Украинские неонацисты минируют дороги, разрушают мосты и социальные объекты, устраивают мародерские рейды по жилым домам. Забирают у мирных граждан последние продукты питания, одежду и ценные вещи. Тех, кто оказал малейшее сопротивление, расстреливают на месте. В попаснянском направлении силами ДНР обнаружены места массового убийства людей. Накануне, отступая из Волновахи, из "Градов" ВСУ обстреляли больницу с пациентами. Люди вынуждены выживать в нечеловеческих условиях: без тепла, воды и медикаментов.
Вот, на втором этаже наша квартира. На первом этаже пульнули фугасную бомбу. Загорелась квартира, а у нас бабушка лежачая, и она задохнулась. Мы не могли туда пройти целые сутки. Потом солдаты уже нас провели, мы пришли - она мертвая. Похоронили под взрывы и пули за домом.
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