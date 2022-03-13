В некоторых городах Украины гуманитарная ситуация катастрофическая

Вот, на втором этаже наша квартира. На первом этаже пульнули фугасную бомбу. Загорелась квартира, а у нас бабушка лежачая, и она задохнулась. Мы не могли туда пройти целые сутки. Потом солдаты уже нас провели, мы пришли - она мертвая. Похоронили под взрывы и пули за домом.

Надежда, жительница г. Волновахи