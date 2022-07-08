В немецких городах начали отключать уличное освещение и горячую воду в спортивных объектах

Жители Германии в самый разгар сезона барбекю столкнулись с "мясной инфляцией". Изделия подорожали более чем на 20 %. Такие цифры предоставило Федеральное статистическое управление. Так, цена на свинину прибавила почти четверть, такая же ситуация и по птице.

К слову, в некоторых городах этой страны начали отключать уличное освещение, снижать температуру в бассейнах и отключать горячую воду в спортивных объектах. Об этом сообщает одно из немецких изданий. По его информации, такие меры входят в планы экономии энергоресурсов на случай кризиса, связанного с поставками газа. Сейчас города и муниципалитеты работают над стратегией, цель которой - сэкономить как можно больше газа.