В немецком Апольде во время рок-концерта произошли беспорядки

Пострадали не менее 8 стражей порядка. На концерт собрались около 700 радикалов. Примерно столько же человек вышли на акцию против проведения мероприятия. Полиция пыталась не допустить столкновений сторон и призывала участников концерта и зрителей разойтись. Однако в полицейских полетели камни и бутылки.