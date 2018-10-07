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В немецком Апольде во время рок-концерта произошли беспорядки

Пострадали не менее 8 стражей порядка. На концерт собрались около 700 радикалов. Примерно столько же человек вышли на акцию против проведения мероприятия. Полиция пыталась не допустить столкновений сторон и призывала участников концерта и зрителей разойтись. Однако в полицейских полетели камни и бутылки.

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