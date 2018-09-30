В немецком Гамбурге 14 тысяч человек вышли на акцию против расизма

Участники требовали запретить депортацию мигрантов из ФРГ. Также они выступали за право этих людей на защиту и получение убежища. Кроме того, протестующие настаивали на необходимости отставки министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера. Ранее политик заявил, что понимает волнение и возмущение немцев в связи с гибелью соотечественника в драке с мигрантами.