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В немецком Гамбурге 14 тысяч человек вышли на акцию против расизма

Участники требовали запретить депортацию мигрантов из ФРГ. Также они выступали за право этих людей на защиту и получение убежища. Кроме того, протестующие настаивали на необходимости отставки министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера. Ранее политик заявил, что понимает волнение и возмущение немцев в связи с гибелью соотечественника в драке с мигрантами.

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