В немецком Гамбурге открылся двухдневный съезд Христианско-демократического союза

Там выберутнового председателя партии. Он сменитАнгелу Меркель, которая занимает этот пост на протяжении последних 18лет. В съезде участвует тысячаделегатов. Выборы пройдут в формате тайного голосования. Для победы в первомтуре кандидату нужно набрать абсолютное большинство голосов. На пост лидераофициально претендуют три человека: генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (многие считают еекопией Меркель), экс-глава парламентской фракции консерваторов Фридрих Мерц, атакже министр здравоохранения Йенс Шпан.