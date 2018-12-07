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В немецком Гамбурге открылся двухдневный съезд Христианско-демократического союза

Там выберутнового председателя партии. Он сменитАнгелу Меркель, которая занимает этот пост на протяжении последних 18лет. В съезде участвует тысячаделегатов. Выборы пройдут в формате тайного голосования. Для победы в первомтуре кандидату нужно набрать абсолютное большинство голосов. На пост лидераофициально претендуют три человека: генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (многие считают еекопией Меркель), экс-глава парламентской фракции консерваторов Фридрих Мерц, атакже министр здравоохранения Йенс Шпан.

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