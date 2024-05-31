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В немецком городе неизвестный с ножом напал на политика

В немецком Мангейме неизвестный с ножом напал на политика Михаэля Штюрценбергера, который известен своей критикой исламизма и консервативными взглядами. Под горячую руку преступника попал и подоспевший полицейский. Пресечь нападение пытались и другие свидетели. Состояние всех пострадавших пока не уточняется. По сообщениям Bild, нападавший был застрелен.

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