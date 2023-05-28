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В немецком городе Нойштадт около трех тысяч митингующих выступили с осуждением политики канцлера Шольца
Против роста цен, экспансии НАТО и эскалации насилия в Украине протестовали сегодня в немецком городе Нойштадт. Порядка трех тысяч митингующих выступили с осуждением политики канцлера Шольца, в особенности участия Германии в украинском конфликте. Люди несли плакаты с такими надписями, как "Мир, свобода, солидарность", "За права граждан" и "Американцы, домой".
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