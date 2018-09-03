В немецком Хемнице антимигрантские протесты проходят на фоне беспорядков

На улицы вышли около 11 тысяч человек. 8 тысяч участвовали в марше памяти, организованном ультраправыми. Пострадали 18 человек. Около 300 были задержаны. Напомним, причиной беспорядков стало убийство беженцами из Ирака и Сирии местного жителя. Глава МИД Германии Хайко Маас призвал противостоять ультраправым: "Ксенофобия, правый экстремизм, расизм и демонстрация гитлеровского приветствия - это позор для Германии".