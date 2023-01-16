В немецком Лютцерате - десятки раненых в ходе принудительной эвакуации

12 человек задержаны в ходе насильственного выселения деревни Лютцерат в Германии. Населенный пункт предназначили к сносу, однако этому воспрепятствовали сотни экоактивистов. Сейчас село опустело - последние из защитников деревни остаются в подземном тоннеле. В противостоянии с полицией участвовало около тысячи человек. После зачистки силовиками складов и домов активисты от них укрылись на деревьях, откуда их снимали с помощью тяжелой техники. По сообщениям полиции, в ходе принудительной эвакуациибыло ранено 70 правоохранителей и 10 экологов. Те в свою очередь жалуются на чрезмерную жестокость со стороны стражей порядка и утверждают о сотне пострадавших.