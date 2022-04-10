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В Штутгарте проходит масштабная акция протеста против русофобии
Против расизма и национализма. В немецком Штутгарте и ряде других городов развернулась масштабная акция протеста против русофобии. Активисты организовали тематический автопробег. Люди обвиняют немецкие власти в дискриминации русскоязычных граждан. Здесь настоящий фашизм по национальному признаку, утверждают участники акции. Мы проживаем в правовом государстве и имеем право говорить на том языке, на котором хотим.
Жанна Шенкель, организатор акции:
Дискриминация русскоязычного населения и русофобия набирают обороты в Германии и по всей Европе, и мы решили сегодня здесь собраться. Это мирный протест. Мы хотим сказать: "Ребята, мы здесь, это наш родной язык, мы с ним родились". Мы граждане этой страны, и у нас такие же права, как и у любого другого гражданина. Мы имеем право говорить на том языке, на котором хотим. Мы протестуем против совершения противоправных действий в отношении русскоязычного населения. Мы надеемся, что наш голос будет услышан, что мы докричимся до нашего правительства и наших политиков.
Как сообщили в МВД Германии, за несколько последних недель в стране зафиксировали не менее 200 преступлений против русскоязычного населения.
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