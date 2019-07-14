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В Непале и Китае масштабные наводнения

В Непале масштабные наводнения. 50 человек погибли, еще несколько десятков числятся пропавшими без вести. Из-за мусонных дождей вода в реке Коси поднялась до опасной отметки. В ликвидации последствий стихии и поисковых работах задействовано около двадцати восьми тысяч сотрудников служб безопасности.


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Продолжают бороться с потопами и в Китае. Там ливни не утихают уже несколько дней. На юге страны идет эвакуация. Наводнения влекут за собой оползни, в результате огромное количество трасс перекрыто для движения. Напомним, ливни в Китае уже стали причиной гибели более 60 человек, разрушены тысячи домов, смыты несколько мостов.

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