В Непале и Китае масштабные наводнения

В Непале масштабные наводнения. 50 человек погибли, еще несколько десятков числятся пропавшими без вести. Из-за мусонных дождей вода в реке Коси поднялась до опасной отметки. В ликвидации последствий стихии и поисковых работах задействовано около двадцати восьми тысяч сотрудников служб безопасности.

Продолжают бороться с потопами и в Китае. Там ливни не утихают уже несколько дней. На юге страны идет эвакуация. Наводнения влекут за собой оползни, в результате огромное количество трасс перекрыто для движения. Напомним, ливни в Китае уже стали причиной гибели более 60 человек, разрушены тысячи домов, смыты несколько мостов.



