В Непале разбился пассажирский самолет

В Непале 16 января объявлен национальный траур по жертвам авиакатастрофы. В городе Покхара сегодня потерпел крушение пассажирский самолет. Погибли 70 человек. Среди них 15 иностранцев из 7 стран. Белорусов в их числе нет.

Два гражданина Непала выжили и находятся в крайне тяжелом состоянии в больнице. Борт авиакомпании Yeti Airlines разбился при посадке, перед крушением потерял скорость и завалился на крыло. Пилот направил лайнер в сторону ущелья, чтобы избежать падения на населенный пункт. Самолет рухнул в реку, произошел взрыв.

На месте трагедии работают экстренные службы. Было созвано срочное заседание Кабинета министров. Соболезнование родным и близким погибших от имени народа и себя лично выразил глава белорусского государства. Александр Лукашенко передал слова поддержки президенту Непала и всему народу страны.