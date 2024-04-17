В нескольких районах Вильнюса и Каунаса введут комендантский час

Милитаристские амбиции Прибалтики создают неудобства для местных жителей. В Литве в пятницу стартует серия интенсивных учений. В них заявлено свыше 20 тыс. литовских военных и стран НАТО. В связи с маневрами в нескольких районах Вильнюса и Каунаса будет введен комендантский час с полуночи до пяти утра. В вооруженных силах балтийской республики уточнили, что его введут в ночь с 7 на 8 мая.



Цель маневров - проверка региональных оборонных планов альянса. Параллельно будут идти учения и немецкой армии. Все эти мероприятия объединяют масштабные маневры НАТО "Стойкий защитник 2024".