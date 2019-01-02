В Нидерландах битва за самый большой костер закончилась кошмаром

Из-за слишком высокого пламени были уничтожены машины, велосипеды, а так же сгорел один дом. Несколько зданий серьезно пострадали. Сильный ветер раздул искры в считанные минуты. Традиция поджигать деревянные поддоны на пляже в Голландии существует уже 20 лет. К счастью, никто из людей не пострадал.