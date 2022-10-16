В Нидерландах экоактивисты протестуют против поддержки крупных корпораций

В Нидерландах экопротесты против мер поддержки крупных корпораций. На несколько часов митингующие перекрыли одну полосу крупной автомагистрали Гааги, пока их не растащила полиция. Задержано около 30 человек. По словам активистов, правительство Нидерландов выделяет около 17 с половиной миллиардов евро в год на субсидии для корпораций, загрязняющих атмосферу. Это втрое больше, чем идет на борьбу с изменением климата.