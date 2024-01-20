В Нидерландах, Германии, Австрии и Франции протестуют фермеры, а в Польше готовится тракторный флешмоб

Протесты в Европе. Обычные граждане призывают власти решить внутренние проблемы, в частности, в сфере сельхозпроизводства. Такой запрос объединил фермеров в Нидерландах, Германии, Австрии, Польше и Румынии.



Во Франции аграрии блокируют трассу между Тулузой и Байонной. Для убедительности фермеры привезли кучу навоза к зданию администрации в городе Лимож.

Тракторный флешмоб охватит всю Польшу. 24 января сельхозпроизводители обещают перекрыть дороги в знак протеста против импорта зерна из Украины.



Меры жесткой экономии и демпинг со стороны компаний, использующих дешевую украинскую продукцию, ставит европейских производителей на грань выживания. Только в Австрии из 450 тысяч ферм осталось чуть более 100 тысяч.