В Нидерландах ищут отправителей посылок со взрывчаткой

Посылки со взрывчаткой в Нидерландах были направлены с целью вымогательства. По информации местных СМИ, отправитель потребовал от компаний определенную сумму в биткоинах. И заявлял, что в офисы будут направлены новые смертоносные посылки, если средства не будут перечислены.Сумма, требуемая вымогателем, не называется.



Напомним, сегодня в Нидерландах прогремели два взрыва - в Амстердаме и Керкраде.



А в прошлом месяце опасные посылки поступили в компании в Амстердаме, Роттердаме, Утрехте и Маастрихте.



