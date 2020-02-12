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В Нидерландах ищут отправителей посылок со взрывчаткой

Посылки со взрывчаткой в Нидерландах были направлены с целью вымогательства. По информации местных СМИ, отправитель потребовал от компаний определенную сумму в биткоинах. И заявлял, что в офисы будут направлены новые смертоносные посылки, если средства не будут перечислены.Сумма, требуемая вымогателем, не называется.

Напомним, сегодня в Нидерландах прогремели два взрыва - в Амстердаме и Керкраде.

А в прошлом месяце опасные посылки поступили в компании в Амстердаме, Роттердаме, Утрехте и Маастрихте.

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