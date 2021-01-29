В Нидерландах избивают и арестовывают. ЕС молчит

Еще одну ночь встретили усиленными отрядами полиции в Нидерландах. Накануне там более 50 человек арестовали за призывы к беспорядкам и мятежам. От правоохранителей достается не только хулиганам, но и мирным протестующим против карантина. Так, гражданке Чехии наложили 15 швов после того, как она попала под струю полицейского водомета. Вдобавок перелом черепа. А она просто снимала протесты.





COVID-19: локдауны против новых мутаций вируса

В странах ЕС по-прежнему считают лучшим средством от коронавируса локдаун. Правительство Литвы продлило карантин и ограничения на передвижение граждан до 28 февраля. Аналогичное решение приняла Дания.

Жителям Бельгии запретили международные поездки, а в Норвегию не пускают лиц, не проживающих в стране на постоянной основе.

Португалия не в силах вести борьбу с пандемией самостоятельно. Правительство напрямую обратилось к министру обороны Германии и попросило принять португальских пациентов.

Всего же в мире с начала пандемии COVID-19 заразились более 102 миллионов человек. Уже в 33 странах Европы обнаружен новый британский штамм коронавируса, а в 16 - южноафриканский. Британия продлила локдаун до 8 марта.

Перебои с поставками вакцины в ЕС