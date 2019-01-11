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В Нидерландах мужчина, пытаясь предотвратить взрыв бомбы, пролежал на ней три часа

Устройство времен Второй мировой местный житель обнаружил, когда работал в саду. Сначала он присыпал его песком. Но когда бомба стала свистеть, голландец накрыл снаряд своим телом и стал ждать приезда саперов. В районе ЧП эвакуировали более 100 человек. Затем специалисты выяснили, что бомба безопасна - в ней нет взрывчатых веществ. Что послужило причиной свиста, остается загадкой. Мужчину госпитализировали с переохлаждением.

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