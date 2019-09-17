В Нидерландах отмечают день принца

Сегодня в Нидерландах отмечают открытие нового парламентского года, известное также как день принца. Ежегодно в третий вторник сентября королевская семья в знаменитой золотой карете, сопровождаемая почетным эскортом, подъезжает к зданию парламента. Монарх официально открывает новый парламентский год, произнося ежегодное приветствие, в котором он оглашает планы правительства, а также состояние и размер бюджета страны на предстоящий год.