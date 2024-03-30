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В Нидерландах полиция освободила трех заложников, удерживаемых в кафе

В Нидерландах полиция освободила трех заложников, удерживаемых в кафе

Полиция города Эде освободила в ходе операции трех человек, удерживаемых в кафе в центре города неизвестным, сообщает ТАСС.

"Только что были освобождены три заложника. Инцидент не исчерпан", - говорится в опубликованном вX сообщении ведомства.

Ранеесообщалось, что неизвестный взял в заложники посетителей кафе в Нидерландах. Полиция эвакуировала жителей порядка 150 домов в районе происшествия. По предварительным данным спецслужб, инцидент не носит террористический характер.

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