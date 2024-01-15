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В Нидерландах попытка сжечь Коран закончилась потасовкой
Неспокойно и в Нидерландах. На улицах Арнема очередная попытка сжечь Коран закончилась потасовкой. Представитель антиисламского движения пытался провести акцию с сожжением священной книги мусульман, однако ему помешали демонстранты - разъяренная толпа набросилась на того, кто осквернял святыню. Тут уже вмешалась полиция. С применением спецсредств противников акции жестко задержали.
Впрочем, Нидерландам следовало бы пойти по пути более цивилизованной Дании. Там в конце прошлого года приняли закон о запрете ненадлежащего обращения со священными писаниями. За подобные деяния теперь можно получить до двух лет лишения свободы.
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