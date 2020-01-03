В Нидерландах продолжают рассылать письма с бомбами

В Нидерландах пять фирм, которые находятся в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте, за последнюю неделю получили посылки с бомбами. Идентичную сегодня доставили в один из отелей Амстердама. На сопроводительных письмах был изображен логотип организации по взысканию долгов. Ни в одном из случаев взрывчатка не сработала. Но власти Нидерландов призывают граждан быть крайне бдительными.