ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Нидерландах продолжают рассылать письма с бомбами

В Нидерландах пять фирм, которые находятся в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте, за последнюю неделю получили посылки с бомбами. Идентичную сегодня доставили в один из отелей Амстердама. На сопроводительных письмах был изображен логотип организации по взысканию долгов. Ни в одном из случаев взрывчатка не сработала. Но власти Нидерландов призывают граждан быть крайне бдительными.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все