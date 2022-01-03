В Нидерландах силовики избивали протестующих, а особо активных травили собаками

Полицейское насилие, дубинки и травля собаками. Место действия - толерантные Нидерланды - один из европейских оплотов демократии. Сегодня правительство страны будет решать, продлевать ли общенациональный карантин, введенный из-за нового штамма COVID-19. Более 10-ти тысяч жителей Амстердама решили, что с них довольно санитарной диктатуры. Однако мирный протест вызвал недовольство властей - в центр города стянули правоохранителей из соседних регионов, улицы перекрыли. После того, как часть протестующих попыталась выйти за обозначенный властями маршрут, начались стычки, которые переросли в настоящее побоище: силовики не церемонясь избивали митингующих, а особо активных травили собаками.



В ходе протестной акции было задержано 30 человек.



Участники митинга пытались дать отпор, но их быстро усмирили дубинками. В кадр попал момент, как несколько полицейских нападают на гражданина, который просто попытался к ним подойти и никак не проявлял агрессии. Другого мужчину - пожилого - свалили на землю одним ударом.



Впрочем, стеснять себя в средствах полиции ни к чему - все равно оценка Брюсселя действий правоохранительных органов Нидерландов будет положительной. Напомним, не так давно полицейский произвол против протестующих в ЕС оправдали тем, что каждая страна вправе выбирать средства защиты своей государственности. Видимо, и на этот раз скажут, что это другое.