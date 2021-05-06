В Нидерландах разрешили смену пола лицам младше 16 лет

В Нидерландах в соответствующий закон внесена поправка, которая делает возможной процедуру смены пола для детей младше 16 лет. Чтобы сделать это возможным, необходимо получить медицинское заключение, которое установит психологические или физиологические показания к перемене пола. Если таковые есть, остается подать заявку, подождать несколько лет, а потом подтвердить, что решение осталось неизменным. Препятствий много, но они не исключают возможности принятия ребенком необратимого решения.