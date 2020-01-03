В Нидерландах состоялся традиционный новогодний заплыв в Cеверном море

Тысячи храбрых голландцев и гостей Гааги окунулись в ледяную воду Северного моря. Заплыв уже стал доброй традицией. Впервые моржи на новогодние праздники совершили массовый заплыв еще в 60-ые годы прошлого века. В наши дни все собранные в ходе акции средства идут на благотворительность. Подобные заплывы также прошли еще на более чемдвух десятках пляжей Нидерландов.



