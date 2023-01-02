В Нидерландах состоялся традиционный новогодний заплыв в Северном море

Праздничный заплыв устроили в первый день Нового года члены одного из берлинских обществ моржей - десятки пловцов окунулись в холодные воды озера Оранке с температурой 6,6 градуса. Это ежегодная традиция, которая объединяет десятки людей разного возраста, самой старшей участнице 70.